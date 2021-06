Serie A, Sky offre mezzo miliardo a Dazn

Secondo quanto riportato da Il sole 24 ore Sky avrebbe presentato un’offerta di circa 500 mln di euro per assicurarsi, oltre alle tre partite che già ha, un canale apposito di via satellite, oltre all’applicazione di Dazn per Sky Q, in modo che anche i clienti Sky possano vedere la Serie A.

