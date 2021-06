SOCIAL | Gli Ultras Lazio salutano Inzaghi: “Grazie Mister” – FOTO

Solo qualche ora fa la Lazio, tramite indizi social, ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Si attende solo il comunicato per ufficializzare la novità della panchina biancoceleste. Nel mentre la Curva Nord ha deciso di dare un ultimo saluto e ringraziamento al vecchio mister, Simone Inzaghi. Sull’account instagram della Nord è apparsa una foto che ritrae proprio l’ex allenatore della Lazio con in mano una maglia che recita: “Grazie Mister” e in basso la dedica degli “Ultras Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn_official)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: