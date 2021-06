SOCIAL | Lombardo e lo scatto con il ct Mancini e un loro ex compagno biancoceleste: ecco di chi si tratta – FOTO

Attilio Lombardo, assistente del ct Mancini nella Nazionale, ha condiviso sui social uno scatto che lo immortala proprio con il mister ma non solo. In mezzo ai due un altro ex biancoceleste, Sebastian Veron, che ha raggiunto i suoi vecchi compagni di squadra nel ritiro a Coverciano. Un pallone accompagnato da un cuore azzurro è il commento di Lombardo alla foto: blu come la Nazionale degli Azzurri ma anche celeste come la grande Lazio dello scudetto del 2000 di cui i tre furono grandi protagonisti.

