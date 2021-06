Copa America, arriva l’ufficialità: ecco dove si giocherà

Come riportato anche da TMW la Copa America si giocherà in Brasile. La Corte Suprema ha infatti autorizzato lo svolgimento della competizione, nonostante diverse polemiche delle varie nazionali i e i numerosi contagi da Covid-19 nella nazione. Il torneo avrà inizio il 13 giugno, nella capitale Brasilia, in cui si affronteranno Brasile e Venezuela.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: