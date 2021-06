Per Lei Combattiamo Euro2020, Andrea Bocelli si esibirà durante la Cerimonia d’apertura Euro2020, Andrea Bocelli si esibirà durante la Cerimonia d’apertura Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Domani avranno inizio gli Europei di calcio, e sarà proprio l’Italia a disputare il match inaugurale. Alle ore 21:00, gli azzurri sfideranno la Turchia presso lo Stadio Olimpico di Roma, dando ufficialmente avvio al torneo. Una serata quella di domani, che si prospetta ricca di spettacolo con scenografie mozzafiato, per quella che sarà la prima gara di Uefa Euro 2020. Ad inaugurare la Cerimonia d’apertura, ci sarà proprio il cantante lirico italiano Andrea Bocelli. Il maestro si esibirà prima del fischio d’inizio, sulle note di “Nessun dorma”, circondando da uno spettacolo tutto in stile tricolore. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo @matteoischiboni

More in Per Lei Combattiamo