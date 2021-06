GdS | La nuova Lazio: in pole Loftus-Cheek. Nel mirino c’è Ilicic, ma spunta Orsolini

Risolta la questione panchina, ora la Lazio dovrà affilare le strategie di mercato per consegnare a Maurizio Sarri i cinque acquisti richiesti come base per il passaggio al 4-3-3 (4-3-1-2 l’alternativa sulla lavagna del nuovo tecnico biancoceleste). Due difensori, un esterno, un centrocampista e un attaccante, i ruoli indicati da Sarri per i rinforzi.

IN LISTA

Per la retroguardia, in primo piano Nikola Makismovic ed Elesei Hysaj, che sono in scadenza col Napoli. Come del resto a fine contratto è Jerome Boateng, in uscita dal Bayern. Per il centrocampo, l’obiettivo in pole è Ruben Loftus-Cheek, che dopo il prestito al Fulham tornerà al Chelsea, dove si mise in evidenza proprio sotto la guida di Sarri. Ma Loftus- Cheek è anche un vecchio obiettivo del d.s. Igli Tare. In avanti, per modellare il tridente del Comandante, si guarda a Josip Ilicic dell’Atalanta. Più difficile la pista per Matteo Politano del Napoli. Nella lista di gradimento c’è pure Riccardo Orsolini che Sarri avrebbe già voluto alla Juventus. In avanti, comunque si valuterà la posizione di Joaquin Correa che potrebbe partire dinanzi ad un’offerta interessante. Ma sulle prospettive in biancoceleste dell’argentino si attenderà il giudizio di Sarri per risolvere i dubbi sulla sua adattabilità alla nuova formula d’attacco che lo porterebbe nella posizione da esterno.

La Gazzetta dello Sport

