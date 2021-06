GdS | Lotito e l’ipotesi Flaminio che ha riacceso i cuori dei tifosi

Non è un obiettivo di mercato segnalato da Sarri, ma tra gli «acquisti» a cui sta pensando la Lazio c’è lo stadio Flaminio. Un progetto rilanciato due giorni fa da Lotito in Campidoglio. «Un’ipotesi interessante su cui ragioneremo. Io penso che entrambe le squadre della Capitale debbano avere uno stadio», ha detto Roberto Gualtieri candidato Pd alla primarie a sindaco di Roma. Il Flaminio come stadio della Lazio ha alimentato nuovi consensi tra i tifosi per il forte legame tra l’impianto e la storia del club biancoceleste.

La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: