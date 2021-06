Lazio, l’Associazione Argos Forze di Polizia premia il presidente Lotito, il Direttore De Martino e la coach Morace

Mattinata speciale presso il Salone d’Onore del CONI in occasione della presentazione del libro di Ezio Luzzi “Tutto il mio calcio minuto per minuto-Mondiali, Olimpiadi e altre storie”. Come reso noto dalla Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, nel corso dell’evento promosso dal Dipartimento Sport e Cultura dell’Associazione Argos Forze di Polizia, sono stati consegnati dei dei Premi Speciali e prestigiosi da parte dell’ Ufficio del Cerimoniale Nazionale dell’Associazione Argos Forze di Polizia (Ambasciatore delle Buone Azioni – Taccuino d’Oro e d’Argento – Cuore d’Oro), oltre ad alcuni ex campioni del mondo della nazionale italiana del 1982, al Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, al Direttore della Comunicazione biancoceleste Stefano De Martino ed a Carolina Morace, coach della Lazio Women appena promossa in Serie A.

