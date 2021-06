Lazio Primavera, a rischio la panchina di Menichini

Due partite e poi il play-out contro Bologna o Torino per scongiurare l’incubo Primavera2 che dopo appena due anni torna a ripresentarsi. Una situazione molto complicata quella della Lazio Primavera che con la sconfitta di ieri contro l’Inter allunga a otto la striscia di k.o. consecutivi con la panchina di Menichini che ora traballa sempre più. Come appreso dalla redazione di LazioPress.it, infatti, la società biancoceleste potrebbe optare per un cambio di guida per il finale di stagione così da provare ad invertire il trend nero e lanciare un messaggio ai calciatori. Vari i profili che la dirigenza capitolina sarebbe pronta a valutare tra cui quello di Tommaso Rocchi, molto apprezzato dalla piazza romana. Sono ore calde per la Primavera che in campo e fuori non può più sbagliare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: