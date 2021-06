Lazio Primavera, arrivano i rinforzi: aggregati altri 2003 dall’Under 18

La Lazio Primavera non vuole mollare e, dopo otto sconfitte consecutive, cerca di ritrovare calma e concentrazione in vista delle ultime due giornate che anticipano il matematico play-out contro Bologna o Torino, al momento appaiate in classifica a quota 26 punti. In casa biancoceleste la tensione è alle stelle con gli infortuni di Furlanetto e Novella che, dopo quello di Ndrecka ora in fase di recupero, non fanno dormire sonni tranquilli. Così, nel momento più critico della stagione, come appreso dalla redazione di LazioPress.it, la società biancoceleste prova a giocare la carta degli inserimenti dei classe 2003 per dare nuova linfa ad un gruppo ormai scarico. Dopo Castigliani e Floriani, vengono quinti aggregati in Primavera i difensori Zaghini e Franco, i centrocampisti Ferro e Campotosti e il jolly offensivo Mancino, autore di 9 reti in 19 presenze con l’Under 18.

