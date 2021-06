Murale di Mourinho danneggiato: i tifosi laziali lo “coprono di fumo” – FOTO

Sui muri della capitale è già tempo di derby. L’arrivo di Sarri e Mourinho rispettivamente sulla panchina di Lazio e Roma ha riportato l’entusiasmo in entrambe le tifoserie. Circa un mese fa lo street Artist Harry Greb, all’annuncio del nuovo tecnico giallorosso, aveva realizzato un murale in suo onore su un muro di Testaccio. Nella notte però i tifosi biancocelesti lo hanno danneggiato: il volto dello Special One è stato infatti coperto con una nuvola di fumo sputata da Sarri, che è stato disegnato di fianco.

Nella notte è stato rovinato il murale di #Mourinho realizzato a Testaccio da Harry Greb Volto coperto dal “fumo” di #Sarri. #ASRoma #Lazio pic.twitter.com/mFUgZMYtVm — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 10, 2021

