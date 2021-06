Ora la banda ha il suo Comandante: al via il Sarrismo

C’era una volta il quinquennio di Inzaghi, quello fatto in “casa”, con un tecnico cresciuto nello spogliatoio laziale; quello delle due Supercoppe Italiane vinte nelle sfide con la Juventus e la Coppa Italia messa in bacheca giocando contro Gasperini e i suoi; quello degli abbracci, delle traghettate ai vertici della classifica, dei derby dominati e del 3-5-2. Un quinquennio indiscutibilmente memorabile per ogni sostenitore biancoceleste che però da oggi è solo un ricordo lontano. E come ogni ricordo che si rispetti, va messo da parte, per lasciare spazio ad avventure nuove, emozioni possibilmente ancora più forti ed un capitolo di storia tutto da scrivere, tra il fumo di una sigaretta ed un 4-3-3.

C’era la Lazio e c’è ancora, c’era una banda ed ora c’è il suo Comandante – Terminata la stagione, fatti velocemente i bilanci dell’annata, è subito tempo di proiettarsi al nuovo campionato. Salutato l’ex tecnico laziale, la società capitolina ha messo nel mirino il suo sostituto, il migliore sulla piazza: Maurizio Sarri. Accolto inizialmente con scetticismo nella massima Serie, ha dimostrato di fare bene nelle piccole realtà, vedi Empoli, così come nelle piazze più importanti come Napoli e addirittura più blasonate come quella di Torino, sponda Juventus. Senza dimenticare poi la parentesi in Premier. Un tecnico che nel suo palmarès vanta uno Scudetto con i bianconeri ed un’Europa League con il Chelsea, decisamente sufficiente per un allenatore arrivato, se vogliamo, tardi nel calcio che conta.

Dallo sconforto ai festeggiamenti – Come ha accolto il popolo laziale l’arrivo del mister toscano? Ormai da giorni sui social le emoticon con le sigarette la facevano da padrona. E se la delusione per il saluto di Inzaghi ha preso il sopravvento per qualche ora, subito le indiscrezioni riguardanti Sarri accostato alla Lazio hanno creato entusiasmo nella piazza romana. Gli indizi social apparsi sui profili ufficiali della S.S.Lazio nella tarda mattinata di ieri hanno fatto sì che i tifosi laziali si liberassero dalla paura del “nuovo” e festeggiassero l’arrivo di un signor allenatore. Un popolo, quello biancoceleste, a tratti anche incredulo per l’arrivo di un così importante tecnico: chissà, forse il cambio in panchina serviva a tutti per cercare nuovi stimoli.

Cambio modulo – La rivoluzione non sarà solo alla guida tecnica, ma anche in campo: ad attendere la rosa laziale ci sarà un 4-3-3, o un possibile 4-3-1-2. Fino all’ufficialità dell’arrivo dell’allenatore era impossibile programmare il mercato, ad oggi ci saranno quindi dei giocatori da valutare, altri da adattare e magari i rientranti dai prestiti da mettere alla prova. Il cambio dunque non sarà solo in panchina, ma presto la Lazio indosserà un altro vestito, sicuramente quello delle grandi occasioni perchè chi ha seguito il tecnico toscano sa bene che le sue squadra, nel tempo, diventano anche belle da veder giocare a pallone.

E se c’era una volta una banda, oggi quella stessa banda ha il suo Comandante: benvenuto mister Sarri, in becco all’aquila per la nuova esperienza con la prima squadra della Capitale.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: