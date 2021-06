PAIDEIA – Visite d’idoneità per il nuovo acquisto biancoceleste, Dimitrije Kamenović | FOTO&VIDEO

Dopo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio, i biancocelesti si preparano ad accogliere il primo acquisto in vista della nuova stagione. Questa mattina si è presentato alla Clinica Paideia per le visite di idoneità Dimitrije Kamenović. Difensore serbo, classe 2000, di ruolo terzino sinistro.



La S.S. Lazio, sui suoi canali social ufficiali, ha condiviso uno scatto di Kamenovic proprio all’interno della Paideia, intento a svolgere le visite d’idoneità.

