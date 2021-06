SOCIAL | Kamenović continua il lavoro all’Isokinetic: nuovi test fisici per il serbo – FOTO

Continuano i test fisici per il nuovo acquisto biancoceleste Dimitrije Kamenović. Il serbo, dopo essersi sottoposto alla visite mediche questa mattina presso la Clinica Paideia, si torva ora all’Isokinetic. Per lui, nuovi test M.A.T. con i quali viene valutata l’analisi de movimento. Una volta conclusi, il giocatore sarà ufficialmente pronto a vestire la maglia della Lazio, in attesa di conoscere i compagni nel ritiro di Aronzo di Cadore.

