SOCIAL | Nuovi insulti alla memoria di Paparelli dopo lo sfregio al murale di Mourinho: la risposta del figlio Gabriele – FOTO

Piovono ancora insulti sulla memoria di Vincenzo Paparelli. Dopo la modifica fatta al murales di Mourinho sulle mura di Testaccio, con il volto del nuovo tecnico della Roma offuscato dalla sigaretta di Maurizio Sarri, c’è chi risponde insultando la memoria di chi non c’è più. A sottolinearlo, è lo stesso figlio di Vincenzo, Gabriele Paparelli sul proprio profilo Facebook: “E quindi? Tu che fai? Insuti chi non c’è più… Ma che ca…o hai nel cervello i bruscolini?”. Questa le parole di Gabriele che in passato, ha dovuto confrontarsi più volte con questo genere di insulti volti ad infangare la memoria del padre, ai quali ha sempre risposto con delle denuncie.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: