Sogno Azzurro, Ciro Immobile omaggiato con una Scarpa d’Oro “particolare”

Nel corso della docu-serie Sogno Azzurro, in onda su Rai 1, in cui si racconta vita pubblica e privata degli Azzurri prima degli Europei di calcio, staff e compagni di squadra della Nazionale Italiana hanno voluto omaggiare e raccontare, anche ironicamente, Ciro Immobile: attaccante italiano vincitore della Scarpa D’Oro 2020 con la maglia della Lazio. Una scarpa dipinta d’oro è infatti lo scherzo preparato per Ciro durante il ritiro della Nazionale.

Così Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale: “La Scarpa d’Oro è un riconoscimento molto importante perché è il coronamento di un percorso non solo personale ma anche della squadra. Capisco cosa vuol dire giocare come lui. Mi rivedo molto in lui, quando ero un centravanti sapevo che dovevo correre per Mancini”.

Poi il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Credo che a nome di tutti ci debba essere un momento di riconoscimento ufficiale. Non so se l’avete capito, la scarpa d’oro è con noi”.

Questa la risposta di Immobile: “Poterla festeggiare anche qui con voi mi emoziona. Cerchiamo di vincere qualcosa a livello di squadra”.

Poi è il turno di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, che interviene così sull’attaccante e racconta anche un aneddoto con la Lazio: “Con Ciro abbiamo un rapporto speciale. In campo lo chiamo amore. Durante gli allenamenti, dentro gli spogliatoi. L’anno scorso casualmente ogni volta che non segnava, quando c’era un calcio d’angolo o una punizione contro gli dicevo: ‘Amore guarda che tocca a te segnare’ e casualmente due o tre volte nell’azione successiva fece gol. Da lì è venuto quasi come un rituale ma c’è rispetto reciproco e ci vogliamo bene”.

Anche il ‘gallo’ Belotti, attaccante del Torino, in seguito ha raccontato un divertente e particolare aneddoto: “Immobile mi fa arrabbiare quando ci sono 10 gradi in camera da letto e spalanca tutte le finestre: sembra di dormire con i pinguini”.

