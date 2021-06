Tanti auguri ad Angelo Adamo Gregucci! 57 candeline per l’ex biancoceleste | FOTO

La Lazio non dimentica chi ha indossato la propria maglia con onore e lazialità e così non manca l’occasione di augurare un buon compleanno ad Angelo Adamo Gregucci, ex difensore che ha indossato la casacca biancoceleste dal 1986 al 1993 collezionando ben 187 presenze e 12 reti. Tanti i messaggi d’affetto per l’ex tecnico dell’Alessandria con la Lazio che gli ha dedicato un post speciale via social.

🎈🎂 Tanti auguri di buon compleanno ad Angelo Gregucci che oggi spegne 5️⃣7️⃣ candeline! pic.twitter.com/NyYnNcIdxz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 10, 2021

