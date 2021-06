TMW | Pre allertato Castrovilli: nuova modifica alla lista dei convocati di Mancini?

AGGIORNAMENTO: Il calciatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella giornata di ieri, è stato vittima di un problema fisico in allenamento: si tratta di un infortunio al flessore. Il giocatore, nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità e i tempi di recupero. La Figc ha già però richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore. Qualora venisse accettata è pronto a subentrare in lista Gaetano Castrovilli.

Secondo quanto riportato da TMW Radio, Gaetano Castrovilli è stato richiamato poco fa dallo staff della Nazionale. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli ma l’ipotesi è che, alla vigilia dell’esordio degli Europei, possa esserci un ulteriore modifica alla lista dei convocati del Ct Mancini. Se il centrocampista della Fiorentina verrà inserito in extremis, Lorenzo Pellegrini è l’indiziato numero uno per lasciare il ritiro.

