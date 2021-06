Turchia-Italia, coprifuoco alle ore 1.00 per i possessori dei biglietti

Poco più di 24 ore e scatteranno finalmente gli europei. La gara inaugurale sarà quella tra Turchia e Italia in programma allo stadio Olimpico domani sera alle 21 con l’impianto romano che riaprirà le porte ai tifosi. A tal proposito, per garantire un deflusso regolare e senza assembramenti il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prolunga fino alle ore 1.00 il coprifuoco per i possessori dei biglietti dello stadio. Lo rende noto il sito ufficiale della FIGC.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: