Turchia-Italia, Mancini tiene vivo ancora il ballottaggio Immobile-Belotti: “L’importante è che giochino, segnino e lottino”

Immobile-Belotti, il ballottaggio no stop che va avanti da due anni continua ad interrogare gli addetti ai lavori con Roberto Mancini che nasconde le carte in vista dell’esordio di domani sera. Nella conferenza stampa di vigilia, infatti, il tecnico della nazionale, tra i tanti temi trattati è tornato anche sul ballottaggio offensivo: “Per quanto riguarda la formazione siete tutti grandi tecncici, non devo dirvela. Tra Immobile e Belotti, che giochi l’uno o l’altro, la cosa importante è che giochino e combattano e che facciano gol”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

