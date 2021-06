Zeman sulla situazione allenatori delle romane: “Sarri si applica per far divertire la gente. Tra Lazio e Roma al momento punterei sui giallorossi”

Al termine dell’evento dedicato alla presentazione del libro di Ezio Luzzi “Tutto il mio calcio minuto per minuto-Mondiali, Olimpiadi e altre storie”, ai microfoni di Leggo, è intervenuto Zdenek Zeman che ha parlato dell’arrivo di Sarri alla Lazio e di Mourinho alla Roma: “Sarri ha già fatto vedere delle cose buone, ha vinto lo scudetto con la Juventus e ha fatto molto bene a Napoli. È un allenatore che lavora, si applica e cerca di far giocare le squadre per far divertire la gente. Somiglianze con me? Lo dicono. Penso che abbia iniziato con tanto possesso che io ritengo esagerato, mentre negli ultimi tempi alla Juventus ha giocato più verticalmente. Anche lui fuma? All’inizio sì, poi credo abbia diminuito. Punterei più sulla Lazio di Sarri o la Roma di Mourinho? Punterei più sulla Roma in questo momento, poi le altre cose le dirà il campo. Lotta tra i club di Roma e quelli del nord? Spero che le squadre di Roma si facciano valere È normale che la concorrenza c’è, bisogna fare sempre meglio”.

