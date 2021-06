Ag. FIFA Anellucci: “Sarri? Lazio brava a cogliere l’occasione, non c’era altra possibilità per fare il salto di qualità”

Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Lazio e del suo nuovo allenatore: Maurizio Sarri. Ecco le sue parole sull’operazione che ha portato l’allenatore toscano nella Capitale, e sul mercato che dovrà fare la società: “L’operazione non era semplice, per firmare con Chelsea e Juventus Sarri ci ha messo molto più tempo. La Lazio è stata brava a cogliere l’occasione. Non era semplice dopo Inzaghi alzare l’asticella, non c’era altra possibilità per fare il salto di qualità: qualsiasi altra scelta che non fosse Sarri sarebbe stato un passo indietro. Invece Lotito ha dimostrato di volerne fare uno in avanti. Mercato? Deve iniziare con idee e una metodologie nuove di lavoro. Sarri fa il 4-3-3 ma a Napoli per esempio ha fatto anche altri diversi moduli. Non dà nomi ma profili su cui lavorare, questo sarà un vantaggio per Tare. È un tecnico molto preparato e intelligente, saprà anche sfruttare al massimo le qualità della rosa attuale. E la Lazio di giocatori polivalenti e di qualità ne ha tanti. Sicuramente è carente sugli esterni, dopo anni di 3-5-2”.

Tra i vari nomi fatti per rinforzare gli esterni d’attacco della Lazio, ci sono quelli di Bernardeschi della Juventus, Politano del Napoli, Orsolini del Bologna e Ilicic dell’Atalanta. Questo il pensiero di Anellucci sui nomi fatti: “Bernardeschi non mi fa impazzire e poi ha uno stipendio folle per il momento. Neanche Orsolini, soprattutto dal punto di vista fisico, anche se ha fatto cose egregie quando l’ho visto dal vivo. Politano è molto interessante, è il più sarriano tra questi. Ililic non lo scopriamo noi, ha una qualità immensa ma non credo rappresenti l’esterno ideale per Sarri”.

Dalla prossima stagione, ci sarà anche un “nuovo” Derby della Capitale, non solo in campo, ma anche mediatico, tra Maurizio Sarri e José Mourinho. Ecco il suo pensiero: “Sarri non è uno che sta lì, non si farà solo attaccare da Mourinho. L’unica volta che si sono incontrati, in Premier, ne abbiamo viste delle belle, li hanno dovuti separare. Mourinho però negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per gli attacchi mediatici che per i risultati. Si è perso nel tempo, non c’è più stato lo Special One che conoscevamo all’Inter, ma se alla Roma dovesse tornare quello di prima allora ci sarà molto da divertirsi”.

In conclusione si è tornato a parlare di Simone Inzaghi, ormai ex allenatore biancoceleste che, dopo cinque anni sulla panchina della Lazio, dalla prossima stagione sostituirà Antonio Conte su quella dell’Inter. Di seguito le parole di Anellucci sul divorzio con la Lazio e le aspettative in nerazzurro: “È un discorso non solo di amicizia ma anche di professionalità. La lunga storia d’amore tra lui e la Lazio doveva finire in un altro modo, ma sono convinto che doveva finire. Dopo cinque anni era difficile approcciarsi ai giocatori, conoscevano Inzaghi anche se non parlava. Non voglio dare colpe ma bisognava lasciarsi con un abbraccio o una conferenza stampa congiunta. Inter? Scelta dura, non sarà semplice. Dopo Conte che ha vinto il campionato per pareggiare devi vincere lo scudetto. E sarà difficile il prossimo anno con molte squadre che si sono rafforzate in panchina. Sarà molto più difficile l’inizio per Inzaghi all’Inter che quello di Sarri con la Lazio”.

