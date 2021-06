CALCIOMERCATO – Ag. Hysaj, Mario Giuffredi: “Lazio? Ben venga ma ancora non ci ho parlato”

In casa Lazio si lavora al calciomercato per costruire una rosa all’altezza di Maurizio Sarri e del sarrismo. Uno degli obiettivi di mercato è la ricerca di un terzino, ed il nome più in voga è quello di Elseid Hysaj che conosce molto bene il tecnico toscano. Ai microfoni di RadioMarte ha parlato l’agente del difensore albanese, Mario Giuffredi, circa la possibilità dell’approdo in biancoceleste. Ecoc le sue parole: “Stiamo vagliando diverse soluzioni. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, continuiamo a fare il nostro lavoro lavorando sulle soluzioni che ci sono. Poi se arriverà la Lazio ben venga. Sarà un grande affare per chi lo prenderà. Ci sono diverse squadre su di lui. Hysaj rinnova con il Napoli? Assolutamente no”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: