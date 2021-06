Calciomercato | Il giocatore del Liverpool Shaqiri tra i nomi nella lista di Sarri

Come riportato da Nicolò Schira, Xherdan Shaqiri lascerà il Liverpool quest’estate, dopo 3 anni di permanenza in Inghilterra. Il nazionale svizzero, due volte vincitore della Champions, è stato spesso lasciato in panchina. La scorsa estate, Shaqiri era stato escluso dalla squadra per la Coppa Carabao contro l’Arsenal, dato l’interesse mostrato da alcune squadre, tra le quali la Lazio. A distanza di mesi, la squadra biancoceleste resta sulla sua pista e lo stesso Sarri avrebbe richiesto l’esterno per rafforzare rosa. Gli Europei sono una bella vetrina per il giocatore che avrebbe modo di dimostrare le proprie qualità di gioco, rafforzando l’idea di mercato della Lazio. Gli infortuni e la presenza di Salah, preferito a lui in ordine gerarchico nel Liverpool, non gli hanno permesso di avere una prestazione costante nel corso delle stagioni in Inghilterra; tuttavia è stato protagonista di molte partite, tra cui la doppietta rifilata al Manchester United.

