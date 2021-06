CALCIOMERCATO – Loftus Cheek nel mirino biancoceleste, si lavora per il prestito

Con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, e l’annuncio ufficiale del club, adesso prende vita il calciomercato. Tare e Sarri sono a lavoro per costruire una squadra adatta al sarrismo e competitiva per la prossima stagione. Il nome circolato in questi giorni per il centrocampo è quello di Loftus Cheek, di proprietà del Chelsea ed espolso proprio sotto la guida di Maurizio Sarri. Nome confermato anche dall’esperto di mercato Nicolo Schira, che sui social ha confermato l’interesse dei biancocelesti a lavoro per un prestito con opzione di riscatto.

#Lazio are really interested in #Chelsea’s midfielder Ruben #LoftusCheek. They are working for a loan with option to buy. #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2021

