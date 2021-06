CdS | Hysaj è in arrivo. E sono pronti due colpi in Premier

Vertice fra Tare e il tecnico: l’esterno firmerà a parametro zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo aver stilato i progetti preliminari e aver trovato intese di base, ds e allenatore sono pronti a lanciare gli assalti. Il primo acquisto, Kamenovic, esterno sinistro di 20 anni, ha effettuato ieri le visite mediche in Paideia. A lui si aggiungeranno altri cinque acquisti: il numero finale dei rinforzi dipenderà dalle cessioni, si pensa almeno uno tra i big (Correa principale indiziato).

Sarri cerca un nuovo portiere, un big da affiancare a Reina ma destinato a farne il vice. Tra le priorità del nuovo allenatore c’è anche la richiesta di un nuovo difensore, un esterno sinistro, due centrocampisti e un attaccante esterno. Tra i nomi emersi c’è Kepa Arrizabalaga, acquistato dal Chealsea per 80 milioni. Potrebbe arrivare solo in prestito, non avendo giocato molto a Londra. Per la difesa l’acquisto più vicino è Hysaj, ex Napoli e che dividerebbe il posto con Fares. Altre ipotesi sono Maksimovic (ex Napoli) e Ferrari del Sassuolo, centrali che potrebbero affiancare Acerbi e Luiz Felipe.

