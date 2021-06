Il Messaggero | Lazio, Lotito: ”Dedicato ai tifosi”

Con Sarri ha riconquistato un popolo che ora sogna il Flaminio e lo scudetto: ”Obiettivi per il futuro. Non mollo”.

Come riportato da Il Messaggero, Lotito ha dichiarato: ”Ho preso la Lazio nel baratro, mancano ancora 6 rate, ma è il momento del salto promesso. Scudetto? Con la passione e il massimo impegno, ci arriveremo. Io sono il primo a volerlo, rappresento la passione di un popolo. L’ho fatto per tutti, ho preso un maestro per la crescita dei calciatori e per raggiugnere quei traguardi che la società e la gente attendono. Non correremo però dietro ai nomi, ma alle qualità e alle caratteristiche per ritornare in Champions e fare un grande cammino europeo. Maurizio è rimasto sbigottito dal centro sportivo. Mi ha fatto i complimenti per gli investimenti, che devono tramutarsi in risultati in campo con merito e sacrificio. Io non mollo adesso. Cederò solo le mie quote a Salerno, non ho mai pensato di non rispettare le norme entro il 25 giugno”.

In merito al caso tamponi, si farà difendere in ultimo grado da Vaccarella per conservare le cariche federali nel prossimo decennio: ”Ne usciremo puliti perchè lo siamo”. Sullo Stadio Flaminio aggiunge: ”Io ci credo davvero al Flaminio come casa della Lazio, ho senso civico, ma ribadisco la necessità di una serie di valutazioni sul progetto”.

