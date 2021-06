Il Tempo | Sarri chiede esterni d’attacco. Il sogno è Insigne, si seguono Politano, Ilicic e Bernardeschi

Hysaj più vicino. Loftus-Cheek è più di un’idea.

Come riportato da Il Tempo, molti nomi sono stati accostati alla Lazio nelle ultime ore. In porta, qualora Strakosha non dovesse rimanere nella Capitale, la società biancoceleste potrebbe puntare su un nuovo giocatore, come Micai e Montipò; sempre che non si decida di prendere il titolare dall’estero: oltre a Kepa si è fatto il nome anche di Segio Rico.

In difesa, gli occhi sono puntati sui parametri zero Hysaj e Maksimovic; più difficile l’ipotesi Jerome Boateng per via dello stipendio. servirebbe un vero e proprio miracolo.

In mezzo al campo il prescelto di Sarri sarebbe Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore piace anche al ds, che lo aveva corteggiato nel 2019. Il Chelsea potrebbe anche aprire al prestito con diritto di riscatto (stile Andreas Pereira), ipotesi gradita alla Lazio. Da non sottovalutare invece la pista che porta a Thorsby.

In caso di 4-3-3, servirebbero due esterni da affiancare a Ciro Immobile. La richiesta è caduta su Matteo Politano, tuttavia da già da ieri è spuntata la candidatura di Bernardeschi, in uscita dalla Juve. Insigne resta al momento un sogno, per Ilicic il discorso cambia: l’addio alla Dea è una possibilità tutt’altro che remota, la Lazio e Sarri potrebbero rappresentare dei richiami non da poco. Rashica e Shaqiri per il momento sono solo alternative.

Per quanto riguarda le cessioni, l’Inter di Inzaghi avrebbe richiesto ufficialmente Caicedo. Poi alcune questioni in ballo: dal rinnovo di Marusic (scadenza 2022) alla permanenza di Milinkovic. Per il Sergente si parla di un’offerta che potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Tuttavia, Sarri è stato chiaro: vuole trattenere tutti i big della rosa e Milinkovic non fa eccezione.

