La Repubblica | Vertice Sarri-Tare. Idea Orsolini e Hysaj più vicino

Lotito frena gli entusiasmi: “Scudetto? Con calma…”. Mercato, previsti 5-7 acquisti. Piace il portiere Kepa.

Come riportato da La Repubblica, l’annuncio del nuovo allenatore biancoceleste ha raggiunto un alto numero di interazioni sui social, facendo il giro delle bacheche online dei tifosi europei. Ieri il presidente della Lazio ha dichiarato: ”Sarri è un cultore del calcio, un maestro e sarà un valore aggiunto per la nostra crescita. Scudetto? Piano piano, è la politica dei piccoli passi. Con la Lazio Women abbiamo vinto il campionato. Speriamo che il calcio femminile riuscirà a trasmetterlo a quello maschile”.

Nelle prossime ore il summit di mercato tra Sarri e Tare, in base alle cessioni (Jony piace al Maiorca) ci saranno 5 o 7 acquisti. Ieri il primo: il 20enne Kamenovic, di ruolo terzino sinistro, che ha svolto le visite in Paideia. Il prossimo sarà: è in scadenza con il club di De Laurentiis e la Lazio vuole accelerare i tempi. Sarri vuole impostare una squadra con il 4-3-3, ma non è da scartare l’ipotesi 4-3-1-2. La Lazio intanto cerca un’ala d’attacco di livello: oltre a Ilicic, sulla lista di Tare ci sono Bernardeschi e Orsolini del Bologna. Tutto dipenderà dalla richiesta della squadra emiliana: 20 milioni è una cifra fuori portata per i dirigenti di Formello. Per Lazzari si prospetta un impiego alla Cuadrado, terzino con licenza di offendere. Sempre in tema di mercato, per la porta rimane viva la candidatura di Kepa, in uscita dal Chelsea.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: