La Stampa | “Sono qui perché so fare gol”. Immobile, la prima vetrina è sua

L’attaccante della Lazio ha vinto il ballottaggio con Belotti. Gioca nel suo stadio: ”Penso alla grande impresa”.

Come riportato da La Stampa, in vista della gara di oggi contro la Turchia, Immobile ha dichiarato: ”Il mio segreto? La continuità: ne ho visti tanti ballare solo un periodo, più o meno lungo, e sparire. Io sono ancora qua e da molto tempo. Vorrei vincere e farlo con la Nazionale avrebbe un valore incredibile: sento che ce la possiamo fare. Dopo l’eliminazione nello spareggio per il Mondiale 2018 con la Svezia a Milano volevo smettere di giocare. Adesso sono qua e penso alla grande impresa”. Il tempo gli ha permesso di convincere un ct, Roberto Mancini, che in passato aveva detto: ”Là davanti non abbiamo problemi: se va in campo Immobile o tocca a Belotti poco cambia. Stiamo parlando di ragazzi che sanno fare gol e che si muovono in maniera simile”.

Nelle ultime settimane, Ciro ha ritrovato forma e leggerezza, condizione che gli permetterà di scendere oggi in campo in mezzo a Berardi e Insigne. In azzurro ha segnato tredici gol in 46 partite. Reti dal peso specifico notevole per il contesto in cui sono arrivate, ma che non trasmettono suggestioni perché realizzate fuori da Mondiali o Europei e contro avversari dal nome poco ingombrante. Oggi si parte da casa sua: l’Olimpico.

