Lazio Primavera, esonerato il tecnico Menichini. Scelto il sostituto: il comunicato

La notizia era nell’aria ma ora arriva la conferma. Con un comunicato la S.S. Lazio ha fatto sapere che il tecnico della Lazio Primavera, Leonardo Menichini è stato sollevato dall’incarico. Il sostituto scelto è Alessandro Calori che siederà quindi in panchina a partire dalla prossima gara di campionato, in programma domenica 13 giugno contro il Genoa. I giovani biancocelesti non vincono dallo scorso 3 maggio, da quel momento sono state otto le sconfitte consecutive, che hanno spinto la società a maturare la decisione. Il cambio di panchina potrebbe dare la giusta scossa in vista dei playout.

Di seguito la nota ufficiale:

“La S.S. Lazio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della squadra Primavera il Sig. Leonardo Menichini cui va un ringraziamento per il lavoro svolto con serietà ed impegno. La Società comunica altresì di aver affidato la responsabilità della squadra Primavera al Sig. Alessandro Calori”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: