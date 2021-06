Angelo Fabiani, d.s. della Salernitana, ha parlato ai microfoni di StationRadio per chiarire la situazione in merito alla vendita del club. Sopratutto sulle accuise rivolte al Presidente Lotito. Ecco le sue parole: “Lotito sta chiedendo il valore esatto della Salernitana, il prezzo è congruo, nulla di più, non si vuole assolutamente speculare. Possibilità di non cedere? Ho letto su di un quotidiano che questo non è possibile, e allora mi chiedo come sia possibile che la Sampdoria vive in un blind trust? Una strada che si può percorrere è questa, tutelando sia la Lega che il club, ma ci vuole tempo. Ciò che va fatto è liberarsi da questo equivoco, è assurdo che un parente non possa avere la stessa società di un altro suo familiare. Non c’è bisogno di essere imparentati per fare imbrogli. I nostri legali stanno lavorando per far accettare questa soluzione alla Lega”.