Settore Giovanile | Tommaso Rocchi, sfumata la Primavera, valuta l’addio

Dopo ben otto sconfitte consecutive, la Lazio Primavera cambia guida tecnica passando da Leonardo Menichini ad Alessandro Calori: forte la volontà della società capitolina di invertire la rotta in un finale di stagione infuocato con l’incubo retrocessione dietro la porta. L’arrivo dell’ ex tecnico di Brescia, Trapani e Ternana sulla panchina delle giovani aquile oltre a dare un segnale deciso allo spogliatoio, chiude, seppur momentaneamente, le porte alla promozione di Tommaso Rocchi, attuale tecnico dell’Under 18 che, dopo alcune stagioni da protagonista in Under14 e Under15 sembrava finalmente pronto al grande salto. Ora, l’occasione mancata ad un passo dal traguardo rischia di gettare un alone scuro sul futuro nella Capitale dell’ ex numero 18 della Lazio, arrivato Roma nel 2004. A tal riguardo potrebbe essere decisiva la prossima settimana con varie formazioni Primavera, ma non solo che attendono alla finestra lo sviluppo della situazione. Il futuro di Rocchi è in continuo divenire, ma il rischio che lasci la Lazio è sempre più concreto.

