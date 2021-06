SOCIAL | 11 giugno 1995, Giuseppe Signori resta alla Lazio: “Non dimenticherò mai quei giorni” | FOTO

L’11 giugno non sarà mai una data come le altre per la storia della Lazio e di Giuseppe Signori. 26 anni fa, proprio l’11 giugno del 1995, Beppe-Gol stava per lasciare la Capitale per trasferirsi al Parma. Alla notizia, i tifosi biancocelesti decisero di scendere in piazza per protestare contro la cessione di Signori, entrato ormai di diritto nei cuori biancocelesti. Risultato? L’affare saltò e Beppe rimase ancora nella Capitale con la maglia della Lazio addosso. Proprio Signori, attraverso un post, pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto ricordare quell’episodio, continuando a ringraziare, per l’affetto dimostratogli, i tifosi della Lazio. Queste le sue parole che accompagnano il post: “11 giugno 1995 – 26 anni dopo ancora grazie di cuore per l’affetto che mi avete dimostrato. Non dimenticherò mai quei giorni, far parte di una famiglia non ha prezzo”.⁣

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: