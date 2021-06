SOCIAL | Infortunio per il portiere della Lazio Primavera, Furlanetto: ”Si conclude la mia stagione, mi dispiace non poter aiutare la squadra” – FOTO

Il giocatore della Lazio Primavera, Alessio Furlanetto, condivide un post sul proprio profilo Instagram. Il portiere biancoceleste annuncia la fine della sua stagione, a causa di una lesione del legamento della caviglia, rimediata nel match contro l’Inter. Ecco le sue parole: ”Si conclude oggi la mia stagione, purtroppo il risultato della risonanza dice lesione del legamento della caviglia. Mi dispiace non poter aiutare la squadra in un momento così delicato e importante ma adesso bisogna pensare a tornare in campo il prima possibile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Furlanetto (@alessiofurla_1)

