SOCIAL | Paolo Negro e il ponte tra passato e presente: “21 anni fa in campo da giocatore, oggi in tribuna da tifoso” – FOTO

Questa sera si darà il via agli Europei, innaugurazione che si svolgerà allo Stadio Olimpico con l‘Italia di Mancini che affronterà la Turchia. C’è grande attesa per questa gara e per l’inizio di Euro2020. Tanti ex calciatori hanno lanciato un messaggio di auguri agli Azzurri che questa sera scenderanno in campo, tra questi il biancoceleste Paolo Negro. L’ex difensore biancoceleste ha così scritto: “21 anni fa in campo da giocatore, oggi in tribuna da tifoso, sempre forza azzurri”. Un ponte tra passato e presente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Negro Paolo (@paolonegro_official)

