SuperLega, Ceferin: “La giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre”

“La giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. I tre club sembrano come quei bambini che saltano la scuola per un po’, non sono invitati alle feste e poi cercano di entrare con la polizia”. Lo ha detto il Presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, intervistato da RaiSport sul tema Superlega. Il numero uno della UEFA ha poi proseguito: “Non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra commissione disciplinare, ma ovviamente l’input è di risolvere la questione coi tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo: prima chiariamo le faccende legali, poi andiamo avanti. Le parole di Platini? Non sono sorpreso, non mi sorprende nulla nel calcio. Ma il suo commento non merita commenti. Stringere la mano ad Agnelli? È una questione personale. Non voglio rispondere, ma penso che lui lo sappia”.

