Turchia-Italia, Immobile nel post partita: ”Segnare qui al mio esordio è emozionante”

Nel post partita di Turchia-Italia, Ciro Immobile ha dichiarato: ”Abbiamo fatto il nostro dovere. Vincere 3-0 davanti ai tifosi e finalmente vederli gioire così è ancora più bello, dopo un momento difficile. E’ dedicato a tutta la gente che ha lottato e sta ancora lottando contro questo maledetto virus. Abbiamo avuto la pazienza giusta, direi. E’ ovvio che la Turchia è una squadra forte e ha messo in difficoltà anche molte squadre di grande livello: sapevamo non fosse facile. Abbiamo cercato di stancarli e poi il primo tempo di farli giocare a destra e sinistra. E’ ovvio che noi sui cross non siamo fortissimi, tentiamo sempre di rubare il tempo sui cross veloci, non essendo altissimi. Abbiamo fatto grandi cose il primo tempo, giocando in velocità, ma siamo andati a sbattere contro il loro muro. Nel secondo tempo erano un po’ più stanchi e hanno cercato di venirci a prendere dopo il gol. Si sono aperti gli spazi e abbiamo dimostrato le nostre qualità. Dedico il gol alla mia famiglia. Segnare qui al mio esordio all’Europeo è emozionante”.

