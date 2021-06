Wags Italia, tutte le curiosità sulle mogli e compagne degli Azzurri

Da Silvia Fortini, moglie del Ct Mancini, fino alle due ladies biancocelesti, Jessica Melena e Claudia Scarpari: chi sono le Wags della Nazionale italiana? Il Corriere.it, in un articolo, ha svelato curiosità circa la vita delle rispettive compagne e mogli degli Azzurri che tra poco più di un’ora debutteranno agli Europei:

Silvia Fortini – Nel 2016 il c.t. Mancini ha conosciuto Silvia Fortini, 42 anni, e nel 2018 i due si sono sposati. Di lei si sa che è a capo di uno studio legale romano molto importante, proprio lo stesso che assiste l’allenatore da molti anni ormai.

Jessica Aidi – È la fidanzata di Marco Verratti. È nata a Montpellier, è una modella e ha origini marocchine. Ha sfilato per celebri marchi di moda ed è finita sulle copertine di importanti riviste come Sports Illustrated e Elle.

Jessica Melena – Nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, un piccolo paesino della provincia di Chieti, è la moglie di Ciro Immobile. Dopo aver conseguito la maturità ha lasciato la sua terra per trasferirsi a L’Aquila. Uno dei suo sogni era quello di diventare criminologa e si era iscritta alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell’Università nel capoluogo dell’Abruzzo. Che ha lasciato per seguire Immobile. I due si sono sposati nel 2014 e hanno tre figli: Michela Giorgia e Mattia nato nel 2019.

Rachele Risaliti – È la fidanzata di Gaetano Castrovilli, ultimo aggregato della Nazionale di Roberto Mancini, causa infortunio del romanista Lorenzo Pellegrini. È nata a Prato l’1 febbraio 1995 ed è stata Miss Italia 2016. Si è diplomata al Liceo scientifico e per 11 anni ha praticato la ginnastica ritmica che oggi insegna alle bambine.

Martina Maccari – È la moglie di Leonardo Bonucci. Nata nel 1985, i due si sono sposati il 21 giugno 2011 a Siena. Hanno tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilde. Adora i tatuaggi e ne ha tre. Ha lavorato come modella e influencer prima di diventare mamma a tempo pieno.

Sara Felberbaum – È la moglie di Daniele De Rossi, oggi uno degli assistenti del c.t. Roberto Mancini. È un’attrice di origini anglo-americani. Dopo aver condotto alcuni programmi tv, appare in varie fiction. Debutta al cinema La sua interpretazione di Laura Aliprandi, protagonista femminile del film «Il gioiellino» di Andrea Maioli, ispirato al crac Parmalat, le è valsa una candidatura ai prestigiosi David di Donatello come miglior attrice protagonista, oltre al Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2011.

Federica Schievenin – È la moglie di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, campione d’Italia con Antonio Conte. I due hanno tre figlie: Rebecca Lavinia e Matilde. Federica è appassionata di motori e ha anche praticato motocross. Su Instagram ha 55,3 mila follower.

Camilla Bresciani – È la fidanzata di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, cresciuto molto grazie ad Antonio Conte. È appassionata di moda e si vocifera che preso la coppia possa lanciare un proprio marchio in questo campo.

Carolina Bonistalli – È la moglie del capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini. Il matrimonio tra i due, dopo quattro anni di fidanzamento, è stato celebrato nel Santuario della Madonna delle Grazie di Livorno nel 2014. Hanno due figlie, Nina, la primogenita, e Olivia, nata nel giugno 2019.

Alessia Elefante – E’ la fidanzata di Gigio Donnarumma. Studentessa originaria di Castellammare di Stabia, stessa città del portiere della Nazionale. I due sono fidanzati dal 2016. Dopo essersi frequentati per alcuni mesi, nel 2017 hanno deciso di andare a vivere insieme. Sui social ha preferito tenere privati i propri profili per cercare di tutelare al massimo la sua privacy.

Giorgia Duro – E’ la moglie di Andrea Belotti. È nata il 24 ottobre 1996 in Sicilia, nella quale ha iniziato a lavorare nelle trasmissioni calcistiche delle emittenti televisive regionali. I due si sono conosciuti mentre Belotti giocava nel Palermo, dal 2013 al 2015 e si sono sposati il 15 giugno 2017 nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo. Hanno una figlia che si chiama Vittoria, nata nel febbraio scorso.

Miriam Sette – È la moglie di Leonardo Spinazzola. I due si sono sposati il 24 dicembre 2020 a Foligno. Nata a San Severo, in provincia di Foggia, si è trasferita fin da giovanissima insieme alla famiglia a Foligno. Miriam ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale per il turismo, poi si è laureata a Perugia in «Scienze Politiche e Relazioni Internazionali». I due hanno due figli, Mattia e Sofia.

Claudia Scarpari – È la compagna di Francesco Acerbi e presto la coppia avrà un figlio. Si sono conosciuti al mare e più volte ha detto di essere stata conquistata dal sorriso e dalla simpatia del difensore della Lazio. Lei è un avvocato e prima di conoscere Acerbi non seguiva il calcio. Da piccola, però, simpatizzava per il Milan.

Veronica Martinelli – Ha 24 anni e dal 2018 è la moglie di Lorenzo Pellegrini, il centrocampista della Roma che ha dovuto dire addio agli Europei per un infortunio il 10 giugno.I due si conoscono da quando erano adolescenti. Dopo sette anni di fidanzamento, si sono sposati. Hanno due figli: Camilla nata nel 2019 e Thomas, nato a inizio maggio.

Francesca Fantuzzi – È la fidanzata di Domenico Berardi dal lontano 2012. A dicembre la coppia ha avuto il primo figlio, Nicolò. Fantuzzi è nata il 29 dicembre 1994 e ha quasi 15mila follower sul proprio profilo Instagram.

Ilenia Atzori – È la moglie di Alessandro Florenzi dal 2015. La coppia ha due figlie. Lei può vantare 24mila follower sul proprio profilo Instagram. Un amore, il loro, che nasce fin da quando i due erano poco più che adolescenti: entrambi hanno raccontato di essersi conosciuti e innamorati sugli spalti della Curva Sud durante le partite dei giallorossi.

