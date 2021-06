CALCIOMERCATO – Jovetic sul futuro: “Presto deciderò, ho offerte in Italia. Serie A? Sono tornati i migliori tecnici”

Tra i tanti nomi accostati alla nuova Lazio targata Maurizio Sarri, è stato fatto quello di Stevan Jovetic svincolato dopo l’esperienza a Monaco potrebbe essere una buona scelta per il 4-3-3. Il calciatore ha parlato ai microfoni di TuttoSport circa il suo futuro e un ritorno in Serie A. Ecco le sue parole: “Tra Fiorentina e Inter ho giocato quasi sette anni in Serie A, l’Italia sarà sempre la mia seconda casa. Mi piacerebbe tornare, ma ho anche proposte stimolanti da altre Nazioni. Vedremo… Presto deciderò. La Serie A è sempre un bel campionato. Mi sono tenuto informato sulla Fiorentina e sinceramente non mi ha stupito la vittoria dello scudetto dell’Inter. I nerazzurri avevano la rosa più attrezzata e hanno meritato. Ci sta che la Juventus, dopo 9 anni di dominio, abbia vissuto una stagione più complicata. Ma sono convinto che nel prossimo campionato i bianconeri torneranno ai vertici. Mi aspetto una Serie A come ai tempi d’oro grazie al ritorno dei migliori tecnici: da Mourinho ad Allegri fino a Sarri”.

