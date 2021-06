CdS | Hysaj aspetta solo il via dalla Lazio

Elseid Hysaj è stato vicino alla Lazio sei anni fa, prima di sbarcare a Napoli. Lo ha svezzato e consacrato Maurizio Sarri, lo ha ritrovato al Napoli e ha fatto il suo nome già nelle prime riunioni di mercato con la Lazio. “La Lazio? Ben venga” ha dichiarato il suo manager Mario Giuffredi a Radio Marte: “Stiamo vagliando diverse soluzioni, sarà un grande affare per chi lo prenderà. Ci sono diverse squadre su di lui”. Hysaj può essere il secondo tassello dopo Kamenovic. Sarri potrà utilizzare l’albanese a destra e a sinistra. Imposterà Lazzari in stile Cuadrado ma sarà la prova del campo a decretarne il successo o l’insuccesso. Si cerca inoltre un centrale. Sarà valutato Vavro, se non convincerà si cercherà un doppio colpo. Maksimovic è stato l’obiettivo iniziale, ora è in stand-by, con Sarri e tare che starebbero valutando altri profili. Nelle scorse settimane era spuntato il nome di Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Mau ha chiesto un esterno in più, un centrale e un portiere. Conosce bene Reina ma compirà 39 anni ad agosto, Strakosha è in bilico. Ecco perché è nata l’idea di Kepa, che però può interessare solo in prestito per via dei costi. Il portiere spagnolo litigò proprio con Sarri nel febbraio 2019 durante la finale di League Cup, quando il tecnico lo sostituì prima dei rigori e lui si infuriò. Lo riporta il Corriere dello Sport.

