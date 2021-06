CdS | Immobile finalmente in Eurovisione

Il gol all’esordio dell’Europeo, nel suo stadio, in una delle porte che più conosce. Il gol che mette sicurezza al risultato dell’Italia. La notte romana è la cornice ideale per raggiungere la maturità. Ciro c’era anche contro la Svezia, e come tutti gli altri protagonisti della grande assenza dal Mondiale 2018 rimase con quello 0-0 con un senso di incompiutezza, con qualcosa da recuperare. Per Immobile c’è la rivalsa per quel pareggio che fu sconfitta. Per il gol che non segnò e per quello che ci si aspettava da lui. Dopo i 150 gol con la Lazio, dopo la Scarpa d’Oro, gli mancava qualcosa, gli mancava una serata così. A Ciro mancava un gol, importante per il suo peso. Ci prova fin da subito con tutto quello che ha. Una grande partita la sua, che non è solo il gol ma l’esserci. È da questi particolari che si giudica la maturità di un calciatore, che non segna solo ma fa segnare come in occasione del 3-0. E questo gol, questa partita, aprono una nuova dimensione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

