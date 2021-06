CdS | Lazio, il codice Sarri: “Tattica e armonia”

Ha la faccia di un uomo che è abituato a prendere le cose di faccia: “Mi piacerebbe vedere undici facce dic…. che palleggiano sulla faccia del Manchester City”. I sarrismi sono aforismi sfacciati, a volte da “bippare”. Quello scelto da Maurizio Sarri prima di Napoli-City sintetizzò l’audacia del suo calcio. Sarri non ha bisogno di “ghost writer” per organizzare conferenze stampa. “Io nel calcio conosco solo un modo per togliere dalla testa della gente lo scetticismo, vincere e convincere” è un’altra massima che può rappresentare il suo scopo calcistico. È un uomo anti-etichetta. L’esperienza da bancario non la rinnega mai. Alla Juventus, quando lo volevano ingessare in una divisa d’ordinanza ha combattuto il formalismo. Sarri è sempre stato un uomo di opposizione: “Fosse per me andremmo fino al palazzo del potere”. Da Empoli si trovò catapultato a Napoli, poi a Londra, a Torino e adesso a Roma, si è abituato alla centralizzazione. Al suo calcio ha dato anche un’anima: “Prima ero più rigido, ora so che il bambino che c’è in ogni giocatore non va mai spento. Quando un calciatore si diverte rende il doppio, ed è uno spettacolo pazzesco”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

