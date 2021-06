CdS | Lazio Primavera a Calori, l’eroe del Curi nel 2000

Un gol che ne vale 100. Ventuno anni dopo quel 14 maggio del 2000 l’ex difensore del Perugia ha realizzato la doppietta: guiderà la Lazio Primavera. Mancano due giornate, più il play-out da disputare per centrare la salvezza. Scenario matematico: si aspetta soltanto di conoscere soltanto l’avversaria. Ieri pomeriggio Calori ha incontrato Lotito e Tare ricevendo l’incarico fino al 30 giugno 2022 a prescindere da come andrà lo spareggio per non retrocedere. Spiazzato Tommaso Rocchi, al comando dell’Under 18 e candidato numero uno fino al weekend scorso. Calori prenderà il posto di Leonardo Menichini (vice di Mazzone di quel Perugia di Calori) anche se avrebbe comunque salutato poiché in scadenza contrattuale. L’ufficialità è arrivata mentre nel centro sportivo andava i scena la prima seduta col nuovo tecnico, presentato ai ragazzi da Lotito. Il nuovo allenatore ha caricato i ragazzi così: ” Ce la possiamo fare, nel calcio tutto può accadere”. Si prepara la sfida contro il Genoa di domenica. Due gare di “riscaldamento” per il match che vale l’intera annata. La Lazio ha convinto in Coppa Italia (finale persa contro la Fiorentina) ma non ha ingranato in Campionato, fatali le 8 sconfitte di seguito. Calori ha avuto tutte esperienze tra B e C e questa alla Lazio sarà la prima con i giovani. Lo riporta il Corriere dello Sport.

