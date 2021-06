CdS | Loftus-Cheek per la Lazio due anni dopo

Nell’estate 2019 si sono solo sfiorati, ora potrebbe essere il momento giusto per rendere realtà quello che restò solo una suggestione. La stima della Lazio per Loftus-Cheek va avanti da anni e solo per via del brutto infortunio al tendine d’Achille non si è concretizzata in un trasferimento vero e proprio. In quel momento il centrocampista era reduce dalla sua miglior stagione in assoluto, proprio sotto la guida di Sarri. L’attuale tecnico biancoceleste lo aveva saputo sfruttare al massimo. È con lui che ha disputato più partite e ha segnato più gol (10 dei 18 complessivi, 4 dei quali in Europa League). Due anni fa il calciatore inglese era stato anche a Roma in gran segreto e si vociferava che avesse visitato anche il centro sportivo di Formello. La Lazio vorrebbe prenderlo in prestito, inserendo un possibile diritto di riscatto. Il Chelsea è disposto a sedersi al tavolo per parlarne dato che il giocatore non rientra attualmente nei piano di Tuchel (che però potrebbe decidere di valutarli in ritiro non avendo mai lavorato con lui). Poi per via dell’ingaggio da 3,1 milioni di sterline (3,6 in euro) che eventualmente la Lazio pagherebbe in larga parte. La Lazio ci sta lavorando ed è uno dei nomi in cima alla lista di Tare, seguito da altre piste alternative come Morten Thorsby della Sampdoria. Si guarda anche in attacco e uno dei nomi più interessanti è quello di Rafael Borré. Sempre in quel reparto sono stati accostati Ilicic, Rashica, Shaqiri, Jovetic e Orsolini. Tanti nomi e altrettante suggestioni, tenute tutte in stand-by fino a pochi giorni fa, quando il futuro della panchina non era ancora certo. Ora lo è, la Lazio di Sarri sta per prendere forma. Lo riporta il Corriere dello Sport.

