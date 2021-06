Dall’Inghilterra, anche l’Arsenal sulle tracce di Correa

L’attaccante biancoceleste Joaquìn Correa è un profilo che piace e non poco in Premier League. Infatti nei giorni scorsi è emerso l’interesse di due club inglesi, l’Everton e il West Ham, per il numero 11 della Lazio attualmente impegnato in Copa America con la sua nazionale. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Jorge Baravalle, un’altra squadra della Premier ha messo gli occhi sull’argentino: si tratta dell‘Arsenal. Il club avrebbe già chiesto informazioni alla società biancocelete ma al momento le parti sono distanti: la Lazio, infatti, chiede circa 35 milioni di euro per lasciar andare il Tucu.

📊 El Arsenal mostró interés en Joaquín Correa. Ya hubo averiguaciones con Lazio por el pase del “Tucu”. Por ahora, están lejos en los números. El equipo italiano pretende 35 millones de euros. — Jorge Baravalle (@jorgebaravalle) June 12, 2021





