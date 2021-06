Danimarca-Finlandia, Eriksen eletto dall’UEFA Star of the Match

La grande paura, trascorsi attimi di terrore, è passata. Dopo essersi accasciati al suolo nel corso del primo tempo per un malore cardiaco, Christian Eriksen è stato soccorso prontamente e dopo le operazioni di salvataggio ha ripreso coscienza regalando un’ ottima notizia alla sua famiglia e a tutti gli amanti del calcio. In un contesto simile, a nulla o poco più conta la sconfitta della sua nazionale contro la Finlandia con la UEFA che conferito al centrocampista dell’Inter il premio di Star of the Match: “Il calcio è un gioco bellissimo e Christian lo gioca magnificamente”, afferma il presidente UEFA Aleksander Čeferin. Star of the Match di stasera è Christian Eriksen. Ti auguriamo una pronta guarigione, Christian”.

“Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully,” says UEFA President Aleksander Čeferin. Tonight’s Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

