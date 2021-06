Danimarca-Finlandia, paura per Eriksen: il calciatore è sveglio e in condizioni stabili

AGGIORNAMENTO ORE 19.55– Arrivano conferme rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen. Infatti, sul tabellone luminoso dell’impianto dove si stava giocando il match tra Danimarca e Finlandia è apparso un messaggio che comunicava ai tifosi come il calciatore fosse sveglio e stabile in ospedale.

AGGIORNAMENTO ore 19.45 – La federazione danese, attraverso il proprio profilo Twitter, ha reso noto che Christian Eriksen è sveglio e si trova in ospedale per ulteriori esami.



AGGIORNAMENTO ore 19.25: La Uefa, con un comunicato ha fatto sapere che Christian Eriksen è stato trasferito all’ospedale e le sue condizioni sono stabili. A breve seguiranno nuovi aggiornamenti.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

