EURO2020 | Galles-Svizzera, le avversarie dell’Italia pareggiano a Baku

Si è appena conclusa la seconda gara del Gruppo A, che ha visto sfidarsi il Galles e la Svizzera, prossime avversarie dell’Italia. Il match, andato in scena a Baku, in Azerbaigian, si è chiuso in parità. Partono meglio gli svizzeri che passano in vantaggio nel secondo tempo, al 49′ con la rete di Breel Embolo. Ma la squadra capitanata da Bale non si fa intimidire e trova il gol che ristabilisce la parità al 74′ con Kieffer Moore. Sul finale, rete annullata per fuorigioco alla Svizzera: il match si chiude sul risultato di 1-1. L’esito della gara consente ad entrambe le squadre di ottenere un punto, con l‘Italia, in solitaria, in testa al girone grazie alla vittoria di ieri contro la Turchia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: