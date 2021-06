EURO2020 | Italia, contrattura al polpaccio per Florenzi: salterà la sfida contro la Svizzera

Esordio con i fiocchi per l’Italia ad Euro 2020. Ieri sera la Nazionale di Mancini ha aperto la competizione con un netto 3-0 alla Turchia. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne gli autori degli ultimi due gol, dopo l’autogol di Demiral che ha aperto il match. Il giorno dopo il successo allo Stadio Olimpico di Roma, c’è un giocatore azzurro che ha riportato un infortunio: Alessandro Florenzi, partito titolare ieri sera, è stato sostituito da Giovanni Di Lorenzo all’inizio della ripresa a causa di un indurimento muscolare. Come riporta Sky Sport, il terzino italiano, questa mattina, dopo gli esami strumentali, fortunatamente non ha riportato alcuna lesione, è confermata la contrattura al polpaccio. Contrattura che non gli permetterà di essere a disposizione per la seconda gara del Girone A, in programma mercoledì sera contro la Svizzera. Il rientro in gruppo di Florenzi è previsto tra qualche giorno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: